Door: Redactie

Na dertig jaar vinden Jacques en Alie Ouwerkerk dat de tijd rijp is om de bekende gelijknamige optiekwinkel in Haren te sluiten. Kort voor de zomer (datum staat nog niet helemaal vast) stoppen ze met de zaak, die al dertig jaar is gevestigd aan de Meerweg in Haren.

De komende maanden wordt er een leegverkoop gehouden, waarbij flinke kortingen in het vooruitzicht worden gesteld.