Je hebt dementie. En toch leven als God in Frankrijk. Kan dat?

Door: Redactie

Vooropgesteld: dementie is een vreselijke ziekte, die mensen in permanente verwarring brengt. Bij ernstige dementie is er vaak maar één oplossing: opname in een zorginstelling, soms zelfs achter gesloten deuren. Om deze overgang milder te maken wordt aan de rand van Haren nu gewerkt aan een nieuwe woonvorm. Daar kunnen mensen met dementie ondanks hun ziekte leven als ‘God in Frankrijk’. Het concept heet Het Buytenhuis en wordt als eerste gerealiseerd in De Wenakker aan de Verlengde Hereweg.



Initiatiefnemers

Het Buytenhuis is een initiatief van Henk Kieft (namens KAW Architecten), Hanni van den Broek (oprichter Comfortzorg) en Alfred Boskma (bedrijfsadviseur/programmamanager in de zorgsector). Zij werken hierbij samen met Triade, een dochtermaatschappij van het UMCG. Voor Het Buytenhuis gaan zij met name op het gebied van zorg voor mensen met dementie nauw samenwerken met het Centrum Ouderengeneeskunde van het UMCG.

In Haren de Krant, die van 28-30 augustus wordt verspreid in Haren en omgeving leest u meer over dit initiatief.

Foto: Leidinggevende Elly kan niet wachten om te starten…