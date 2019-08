Jean-Paul Dubois knokt voor Friescheveen: “Hier ligt mijn toekomst”

Door: Redactie

Voor veel mensen is Café Friescheveen aan de Meerweg pure nostalgie. Softijs, bootjes huren, vissen. En een café waar kaartclubs zich thuis voelen.

Wat veel mensen niet weten is dat er sinds 2002 binnenskamers wordt gepiekerd. “Toen werd bekend dat de Provincie een open waterverbinding wilde maken tussen Friescheveen en het Paterswoldsemeer”, zegt Jean-Paul Dubois. “Mijn vader is toen gestopt met investeren in dit pand, want er was sprake van dat het hele café moest worden afgebroken en verplaatst.” Anno 2019 is de strijd nog steeds niet gestreden.

In Haren de Krant van 28 augustus leest u hoe het bedrijf in haar voortbestaan wordt bedreigd door de aanleg van de open waterverbinding. Dubois vreest dat zijn bedrijf er schade door zal lijden. Qua bereikbaarheid, maar ook letterlijke schade door verstoring van de bodem. Samen met zijn vrouw wil hij de zaak van zijn moeder (rechts op de foto) overnemen.