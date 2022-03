Johannes van Timmeren zingt voor Oekraïne: 19 maart 14.30 uur in de Dorpskerk

Door: Redactie

De Harense troubadour Johannes van Timmeren gaat live optreden op zaterdag 19 maart vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk van Haren. Iedereen mag komen luisteren in ruil voor een donatie voor Oekraïne. Geen geld, maar goederen. In de kerk wordt een plek ingericht waar de spullen kunnen worden gedeponeerd.

Van Timmeren begeleidt zichzelf op de gitaar en zingt nummers van Leonard Cohen (zelfs in het Gronings), Ede Staal en Boudewijn de Groot.

Wat kunt u doneren?

Levensmiddelen

Conserven in blik (niet in glas!!):

Groenten (pas op met typisch Hollandsche groenten)

Fruit (appelmoes, abrikozen, kersen op sap etc)

Vlees en vis

Tomaten

Soep

Droge producten

Meel

Macaroni

Cereals

Rijst

Suiker

Soep

Andere lang houdbare producten

Nutribars

Fruitpapjes

Noten en gedroogd fruit

Thee

Melkpoeder

Koffie

Koeken

Etc..

Bulk:

GROENTE

Aardappelen

Wortelen

Uien

Kool

Etc…

Anders:

OVERIG

Waspoeder

baby benodigdheden,

medicijnen,

batterijen,

dekens,

slaapzakken en warmtebronnen.

Ook behoefte aan allerlei uitrusting voor gevechten, denk aan helmen, vesten etc.