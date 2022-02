Johan’s fascinatie voor Rolex

Door: Redactie

Je kunt met enige regelmaat deze jongeman naar binnen zien gaan bij Shared Spaces Haren in het voormalige ABN Amro gebouw. Hij heeft daar dan een ontmoeting met een potentiële koper. Zijn tas gaat open en voorzichtig legt hij zijn glinsterende koopwaar op tafel. Bewonderende blikken. Kopen of niet?

Eenmanszaak

De jongeman in deze scène is Johan Stiggelbout (22). Hij heeft een webshop waar hij tweedehands horloges verkoopt. Niet zomaar ‘klokjes’, maar horloges van Rolex,Omega of Cartier. Het neusje van de zalm. De eenmanszaak van Stiggelbout is begonnen met zijn interesse voor etalages van juweliers. “Ik stond vroeger al naar binnen te kijken, omdat ik de horloges zo mooi vond”, zegt de jonge ondernemer. Van kijken kwam kopen. Hij kocht zijn eerste serieuze horloge (Maurice Lacroix) voor 750,00 en daar schrok hij zelf wel een beetje van. “Wat heb ik nou gedaan, was mijn gedachte achteraf”, zegt hij met een lach.

Trofee

Hij verdiepte zich in horloges en las er alles over op internet.Rolex had een magische aantrekkingskracht op hem en toen hij zijn eerste horloge van dat merk had gekocht voelde het als een trofee om zijn pols. “Ooit onbereikbaar en nu had ik er zelf één.” Inmiddels is Stiggelbout gaan studeren (Industrieel Product Ontwerp) en daarnaast runt hij zijn eigen zaak. In 2020 schreef hij zich in bij de Kamer van Koophandel en opende zijn webshop www.stiggeltime.nl. Dat is eigenlijk de digitale versie van de etalages waaraan hij zich als jochie stond te vergapen.

Dure dingen

Inmiddels heeft hij een fraaie handelsvoorraad, die veilig ligt opgeborgen in een kluis. Hij heeft geen eigen kantoor, maar huurt flexibel ruimte bij Shared Spaces, waar hij zijn klanten ontvangt en de zaken doet. “Mijn klanten zijn mensen die de schoonheid van deze horloges zien. Die net als ik een Rolex als een trofee zien. Het dragen van een Rolex past heel goed bij mensen die ook waarde hechten aan mooie kleding. Die van dure dingen houden, maar ook geïnteresseerd zijn in de geschiedenis achter zo’n merk”, zegt Stiggelbout.

Naast de in- en verkoop levert hij op kleine schaal ook service, zoals het polijsten of het doormeten van uurwerken. Hij adviseert over het onderhoud en kan voor mensen horloges verkopen. Voor reparatie heeft hij contacten met gespecialiseerde bedrijven. Toch grappig hoe kinderlijke fascinatie uiteindelijk tot ondernemerschap kan leiden.