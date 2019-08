Jong heethoofd in Haren klemgereden door politie

Door: Redactie

Het was een mooie gecoördineerde actie van de politie. Vrijdagavond werd een 18-jarige automobilist uit Groningen na een achtervolging vanuit Assen klemgereden in het centrum van Haren. Hij kon geen kant op, werd aangehouden en onderzocht op de aanwezigheid van een wapen. Agenten hielden hem met getrokken pistool aan en droegen zelf kogelvrije vesten.

De knaap had in Assen ruzie gekregen met een medewerker van de marechaussee (die niet in functie was). Daarbij zou hij een vuurwapen hebben getoond. Daarom gingen alle seinen op rood en zette de politie de achtervolging in toen het jonge heethoofd met hoge snelheid de afslag Haren (A28) nam. In het centrum van Haren werd hij klemgereden door politiewagens die vanuit verschillende richtingen naar het centrum waren gereden.

Het rijbewijs van de 18-jarige is ingenomen, omdat hij te snel reed en ook andere verkeersregels overtrad. In de auto werd geen vuurwapen, maar wel een mes gevonden. De politie vermoedt op basis van getuigenverklaringen dat er tijdens de ruzie meerdere mensen in de auto zaten en onderweg één of meerdere personen, mogelijk met een wapen, uit zijn gestapt.

