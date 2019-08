Jonge Harenaar (24) betrokken bij afpersingszaak

Nieuws:

Door: Redactie

Vier jonge mannen, waaronder een Harenaar van 24 jaar hebben de afgelopen tijd meerderjarige mannen naar afspraakjes met minderjarige kinderen gelokt (13-16 jaar) om ze vervolgens geld afhandig te maken. Je zou het afpersing kunnen noemen, want de mannen stonden voor de keus: betalen of anders zou men stiekeme filmopnamen en andere informatie delen met de werkgevers of online zetten. De slachtoffers (34-41 jaar) betaalden in enkele gevallen of gaven spullen af. De daders verklaarden tegenover de rechtbank in Assen dat ze zich niet zagen als afpersers, maar als ‘pedo-jagers’ die pedofielen een lesje wilden leren. De andere verdachten komen uit Assen en Eelde. Allen hadden al een strafblad.

Volgens het Openbaar Ministerie deden niet alle slachtoffers aangifte uit schaamte. Dat de jongeren een maatschappelijk probleem aan de orde wiolden stellen met hun acties ging er bij de Officier van Justitie niet in. Het was gewoon lucratieve handel, want er zijn flinke geldbedragen betaald.

Er werden gevangenisstraffen geëist. De Harense verdachte hoorde veertien maanden eisen, waarvan vier voorwaardelijk. De rechtbank doet 10 september uitspraak. Bron: dvhn.