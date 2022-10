Joost Oomen komt spreken in Haren op 4 november

Nieuws:

Door: Redactie

Gelauwerde dichters Ellen Deckwitz en Joost Oomen komen op vrijdagavond 4 november naar Haren om er voor te dragen uit eigen werk. Neerlandicus Willem Goedhart interviewt de beide dichters. De poëzieavond vindt plaats bij de Harense boekhandel Boomker. De dichters zijn uitgenodigd door de boekhandel in samenwerking met de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Ellen Deckwitz studeerde Nederlands in Groningen en voltooide daarnaast een Research Master in de Literatuur- en Cultuurwetenschap. Ze draagt haar poëzie voor in binnen- en buitenland, onder meer op Lowlands, de Nacht van de Poëzie, Poetry International en in De Wereld Draait Door en nu dus in Haren. Daarnaast verschijnt haar werk in verschillende literaire tijdschriften en bloemlezingen en is een gedeelte vertaald en gepubliceerd in het Duits, Zweeds, Engels, Arabisch, Mongools, Chinees en Frans. Voor haar bundel ‘De steen vreest mij’ ontving ze de 25e C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut van het jaar. Voor ‘Hoi Feest’ kreeg ze het C.C.S. Cronestipendium toegekend. Haar derde bundel, ‘De blanke gave’, verscheen in 2015 en werd door critici uitgeroepen tot een van de drie beste bundels van 2015. Van haar poëziegids ‘Olijven moet je leren lezen’ gingen in 2016 10.000 exemplaren over de toonbank.

Joost Oomen groeide studeerde Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was huisdichter van de universiteit in het jaar 2010-2011. In 2013 en 2014 werd Oomen stadsdichter van Groningen. Hij organiseerde Kantoorpoëzie en organiseerde samen met Marleen Nagtegaal enkele jaren het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin in Groningen. De Volkskrant benoemde Oomen tot literair talent van het jaar 2021. Oomen is vaste columnist bij het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant.

De avond is mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de Culturele Raad Haren en het Nutsdepartement Groningen-Haren.

Poëzieavond met Ellen Deckwitz en Joost Oomen

Vrijdag 4 november 2022, 19.30-21.30 uur, Boekhandel Boomker, Raadhuisplein 7, Haren

Entree: € 10,00

Aanmelden tot en met 3 november 2022 kan alleen maar via bijgaande link: https://www.supersaas.nl/schedule/geboekt/GEBOEKTINHAREN