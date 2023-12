Jouw hart spreekt, jouw hand schrijft: decembergedichten van lezers

Door: Redactie

Onze oproep was niet aan dovemansoren gericht. Hierbij een bloemlezing uit alle prachtige decembergedichten die de redactie ontving. Gevoelens in woorden gevangen, soms licht en soms zwaar, altijd recht uit het hart. Ga er maar eens goed voor zitten en verwarm je hart. Let op, de gedichten gaan telkens verder onder de foto’s. Alle inzenders: hartelijk dank.

foto’s boven: Ton Wester

Kerstverdriet

Kerstmis,

Kerst,

Ik mis je.

Kerstmenu.

Kerstmismenu

Kerst,

Mis je menu?

Kerststuk

Kerst stuk van me

Kerstbal

Kerst,

Geen bal aan

Kerstboom.

Kerst, een boom opzetten

Over jou.

Margriet Benjaminsen

Kerstgedachten

We vieren kerstfeest heel gewoon

met liefst veel kaarsen en een echte boom.

Klein of groot,

of liever nog

van kunststof,

dat geeft geen rommel toch?

En ieder jaar weer

het huis versieren voor de sfeer.

Aan het werkelijke feest gaan we liever voorbij

want geloven in het Licht, dat is toch niets voor mij.

Meedoen met veel eten en drinken en andere dingen

oh ja, kerstliederen willen we nog wel zingen.

Over herders in de velden en vrede op aarde

daaraan hechten we nog wel waarde.

Vrede lijkt verder weg dan ooit,

leren we het dan nooit?

Oh kind zo klein

laat het dit jaar

voor iedereen een echt kerstfeest zijn.

Cobie Koops, Onnen

Thuisgenoten

Misschien zijn we het gevoel

van thuis simpelweg vergeten

Misschien is thuis daar waar

we elkaar welkom heten.

Misschien is thuis daar waar

we ons hart beschouwen.

Misschien is thuis daar waar

we simpel van elkaar houden.

Misschien is thuis een tent

voor twee of vier personen.

Misschien is thuis daar waar

we onze tranen durven tonen.

Misschien is thuis daar waar

we elkaar een knuffel geven.

Misschien is thuis daar waar het

zorgvuldig wordt beschreven.

Misschien is thuis daar waar

we ons lichaam warmen.

Misschien is thuis daar waar

we elkaar eindelijk omarmen.

Misschien is thuis daar waar

je jezelf accepteert.

Misschien is thuis dat gevoel

waarvanuit je creëert.

Misschien is thuis wel het

middelpunt van onze taal.

Want misschien zit er wel

een thuis voor ons allemaal;

In iemand anders zijn verhaal.

Jacob de Boer, dichter in de buurt

Sonnet voor Haren, 2023

Haren als voorbeeld voor de rest van de aarde;

het klinkt als een ambitie en dat begint klein.

Een oase van kalmte naast een stad die groot wil zijn.

Mooi, plat en groen bewijst steeds z’n waarde.

Nieuwe wijken, nieuwe mensen, het lijkt op onrust,

verjonging, vernieuwing, misschien méér van

hetzelfde: gezinnen, kinderen, een natuurlijk plan.

Oude Volvo’s maken plaats voor motoren met rust.

Zoals de prachtige plantenbak aan het Cantersveen,

elk jaar hetzelfde, alles boven het maaiveld eruit.

Het vorige project ligt nog vers in het geheugen.

Haren als klein deeltje, de wereld eromheen,

de sfeer in de stad groeit mee als de menselijke huid.

Hopelijk gaat dat nieuwe project X wél deugen.

K.Bell, Haren

Nieuw begin

Alweer de laatste maand van het jaar

Altijd een bijzonder exemplaar

Van donker, licht en evenwicht

Stappen we het nieuwe jaar in

2024 een nieuw begin

Alta Bezema-Broekman

Winter-moment-opname

Vlok na vlok ontvouwt

het vallen van de sneeuw

een vlekkeloze witte stilte.

Geruisloos kiert een deur

naar schoonheid open.

En witter wordt de stilte,

stiller het moment waarin de leegte

in al haar volheid bijna tastbaar is.

Even aanraakbaar als het leven zelf.

Bonny Zijlstra, Groningen

Eigenlijk is de Kerst een crime

Mooi hoor al die lichtjes

Niks meer Piet en Sinterklaas

Niks meer pittige gedichtjes

Kookboeken moeten uit de kast

Winkels staan met lekkers vol

Eten moet je, veel en duur

Wat is daarvan nou de lol.

’t Kan vast wel een beetje simpel

Makkelijk en ook vlug klaar

En dan gewoon maar aan gaan vallen

Tuurlijk kan dat, want zie daar

Wij hebben hiervoor al een plan

En maken er, met vrienden samen

een ‘snertfeestje’ van !

Gonny Setz, Haren

Kerstmis

Licht dragen

door het donker

Liefde die alles

en allen doordringt

Worden als

het kerstkind

Een vuur

dat verwarmt

Stille verwondering

Vrede, die begint

in onszelf…

Willemijn Jager, Haren

Een nacht in Haren

De sneeuw valt

Het is een nacht in Haren,

Groningen

Er valt sneeuw

Het is vroeg in december

De sneeuw die valt

Valt vroeger dan verwacht

Sterker nog

De sneeuw valt en dat is onverwacht

Ik ben triest

Zeer triest

Ik huil om de kansen

Die ik laat lopen

Ik huil omdat ik bang ben

Dat ik mijn kansen verspil

Ik verdwijn in de nacht

In de pijn

Ik voel me troosteloos

Het is eenzaam

Om hier op de wereld te zijn

Maar stel toch eens voor

Dat mijn troosteloos bestaan

Een troost voor jou kan zijn

In deze decembermaand

Hier in Haren,

Groningen

Ik stel het me voor

Het houdt me in leven

Weer een dag

Maar wat houdt me tegen?

Hier te verdwijnen in de nacht

Te verdwijnen in een nacht in Haren.

Jaïr Wassink (december 2023)

DECEMBER, de maand van elkaar ontmoeten,

ELKAAR zien bij droeve of blijde gebeurtenissen,

CONTACTEN onderhouden,

ETEN, geschenken, kerstkaarten,

MAAND van de liefde en

BELANGSTELLING voor elkaar,

EMPATHIE en gelukwensen, en vooral

RUST en vrede.

Greetje Niewold, Haren

Het universum en de hoop van het Paterswoldsemeer

Kan het niet aan je niet te herinneren, kan je niet meer ontwaren

Ik sta verslagen, door golven van tranen, naar boven te staren

Jouw blik vindt mijn hart, één eeuwigheid van samen rouwen

Over wat is, onuitsprekelijk mooi, onherstelbaar verloren

Een toekomst die gaat zijn, een verleden dat niet mocht gebeuren

Kwelling en dood van wie ik het meest houd, vergaan

Momenten van innerlijke emoties, die mij verkleuren

Verscheurd tussen opgeven en toch verder gaan

Vast tussen momenten geleden, seconden ergens vandaan

Tussen meer en kade, tussen stilte en geluid, tussen dood en leven

Tussen de kaarsvlam en de ster

Tussen onmetelijke liefde en oneindige leegte

Waar het universum niet groot genoeg is en mijn wereld te klein

Noopt jouw dood mij te zoeken, naar dat nieuwe refrein

Raakt jouw melodie mij als nooit tevoren, in heel mijn wezen

Zie ik door spetters van golven, sterren weer zoals ze zijn

Waar golven eens rolden, verpletterend over het Paterswoldsemeer

Momenten dacht ik dat ze het voor gezien hielden, een allerlaatste keer

Melodieën van geloof, hoop en liefde, spelen nu weer door mijn hoofd

Licht verschijnt, waar duister eens was, zoals je altijd hebt beloofd

Petra Pliers, Haren

Hoop

Wat is december meer dan licht en donker.

Donker van binnen, licht voor buiten.

Verwachtingsvol…..voor wat?

….is december hoop?

Hoop op….ja wat eigenlijk?

Hoop op mooie woorden, die niet zullen kloppen?

Hoop op ‘ vrede ‘ tijdens Kerstmis?

Hoop op…..?

Maar ‘Hoop’ doet nog altijd leven….altijd!

Monica Edelenbos, Haren

Kerstkind

In lichtstille vrede

wordt een kind geboren

warm liefde-wonder

in een verkilde wereld

overal is zijn oogopslag,

overal zijn harteklop,

zijn wijsheid en

zijn eindeloos geduld:

wetend, wachtend

tot wij openbloeien

naar zijn rijk van licht….

Willemijn Jager

~ Lichtjes ~

Een voor een knipperen de lichtjes aan

een sprankje in donkere tijden

glinsteringen die duisternis kleur geven

Waar de dagen korter worden

groeit het verlangen naar verbondenheid

Waar de kou zijn intrede doet

kan liefde eenieders hart verwarmen

Maar wanneer vrienden en familie elkaar ontmoeten

blijft een enkeling alleen achter

Sommige mensen hebben nooit liefde gekend

Sommige mensen hebben de liefde verloren

Voor sommige mensen is hun liefde onbereikbaar

Maar iedereen verdient een arm om zich heen

Iedereen verdient een lichtje in het leven

ook al is het nog zo grauw, kil en grijs

Want iedereen

hen, hij, jij, zij en ik

Want iedereen

mag er zijn

en jij kan een lichtje brengen

Marlène Twerda

Peace

Why kill a body

if we can hold it lovingly

as the extension of ourselves

why using power structures

if we can live by the power

of our indestructible hearts

it is up to us to stop the war

by coming to peace with

our own inner fights

so let us disarm ourselves

to use love as our shield

so we can live in peace

Laura Pool

Bladeren zo bruin zo geel

Het grijpt je soms wel bij de keel

En zweven zachtjes door de lucht

Ik kijk naar buiten en ik slaak een zucht

En stel mezelf een grote vraag

Gaat de temperatuur vandaag omlaag

De zomer die was eindeloos

Het duurde echt een hele poos

Planten bloeiden een tweede maal

Daar ging hun kracht mee aan de haal

De vogeltjes ze zingen vroeg

Vinden ook nog voer genoeg

De vele vlinders klein en teer

Zie je ook ineens niet meer

Na een wandeling in het bos

Met vliegenzwammen in het mos

Met rode konen van de kou

En vingers ze ontdooien gauw

Kijk vooruit naar ‘t eind van het jaar

Dan zijn de oliebollen gaar

De feestdagen gaan snel voorbij

Dan gaan we wachten oh zo blij

Sneeuw en vorst zijn weggegaan

Het mooie voorjaar komt eraan

De allerbeste wensen

voor al die lieve lieve mensen.

Anita Schuitema, Haren

Winterdepressie

Er bekruipt me een gevoel van eenzaamheid

Of is het een depressie in deze donkere tijd?

Je eenzaam voelen, het overkomt iedereen een moment

Het is niet leeftijd gebonden, het maakt niet uit hoe oud je bent.

Ik moet er zelf iets aan doen, een ander doet het voor mij niet

Erin mee worden gezogen ligt in het verschiet

Met de hond de polder in, rondje zorgboerderij,

Zal het me helpen? Ik voel me in ieder geval vrij!

Toch is het niet anders, zwaarmoedigheid blijft

Herinneringen, het gemis, het grijpt me weer aan.

Het is het ijsbaantje dat mijn depressie enigszins verdrijft

De kinderen kunnen straks weer vrolijk op de schaatsen staan!

De decembermaand zal me weer zwaar gaan vallen

En wat een van mijn dierbaarste herinneringen is?

Met man en kinderen samen het kerstpakket op tafel uitstallen

De blije gezichtjes, gezelligheid samen, voor altijd een gemis

Het wandelen met mijn hond in de polder biedt na het donker wat licht

En warempel er verschijnt zowaar een kleine lach op mijn gezicht

Een sneeuwpop, een kerstman kruisen plotseling mijn pad

Winterdepressie, eenzaamheid, ik ben je zo zat.

Anoniem, Haren (naam bij redactie bekend)

Lieve, lieve Sint Nicolaas

Tot u wend ik mij met mijn aller grootste wens in de hoop dat u die tot vervulling kunt brengen.

Ik heb er maar één.

Mijn aller, áller grootste wens is vrede.

Vrede in alle mensenharten.

Dat ieder zichzelf liefheeft, goed voor zichzelf zorgt en zichzelf eens een schouderklopje geeft, “Dat heb je goed gedaan!”

Lieve, lieve Sint Nicolaas mijn aller, áller grootste wens is vrede.

Vrede voor alle mensen met elkaar.

Dat de mensen elkaar zien, spontaan elkaar groeten of hun buur uitnodigen voor een kopje thee. Dat er onderling mededogen en respect is.

Lieve, lieve Sint Nicolaas mijn aller, áller grootste wens is vrede.

Vrede voor de hele aardbol.

Dat mensen goed omgaan met de aarde, dat we landbouwen met permacultuur of verticaal voedsel verbouwen. Dat ook alle dieren hun rechtmatige ruimte mogen innemen. Dat we samenwerken met de natuur en mensen leven zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn zorgdragend voor…

Lieve, lieve Sint Nicolaas

ik hoop dat ik morgenochtend wakker word

stilletjes de trap afloop

en in mijn oude bijna versleten toch goed gepoetste bruine schoenen zal ontdekken

dat mijn aller, áller grootste wens is vervuld

Dank u wel

Van Mariska en alle na mij geboren kinderen

Nescio verjaardag

Gisteren leek het een feestje

Ballonnen kinderen en sfeer

Vandaag ben ik er langs gereden

Waren er geen kinders meer

Ballonnen leken ook veel doffer

En de lichten waren uit

Verjaardag van een vluchteling

Straalde heel de sfeer daar uit

‘k werd wat somber

Maar ging door

Met mijn dagelijkse ding

Maar op de weg terug

Kwam weer de herinnering



Ben eventjes gestopt

Moest mijn gevoel toch kwijt

Ergens sta ik vind ik

Bij hun wel wat in het krijt

Gonny Setz, Haren

HOEZO KOUD?!

Het huis wordt minimaal verwarmd

Ook het boerenstrijken is omarmd

Zo moeten we de winter door

We leren weer wat lessen

Dat werd waarschijnlijk tijd

Niet zomaar koken en stoken

Alles moet nu met beleid

Maar k’heb wel koude handen

Koude neus en voeten ook

Ach wat heb ik toch te klagen

Heb een dak boven mijn hoofd

Krijg ook alle dagen eten

Soms een wijntje zelfs erbij

Dus ik heb echt niks te miepen

Wordt al weer een beetje blij

Zelfs de zon komt even schijnen

En dat kost nog steeds geen cent

Dus eigenlijk word ik nu

Gewoon eventjes verwend

Gonny Setz

Sinterklaasfantasie

Als het schemert in december

En de Sint is weer in ’t land

Zit ik vaak wat in gedachten

te kijken naar de overkant.

Onze horizon is prachtig

en als de zon dan ondergaat

weet ik dat pal hier tegenover

een bijzonder tafereel ontstaat.

Want daar staan een aantal huizen

niks niet stijfjes op een rij

maar gewoon een allegaartje

met her en der een boom erbij.

Mijn fantasie speelt me dan parten

‘k zie dan duidelijk Sinterklaas

Over de daken galopperen

Al of niet met veel geraas.

Meen dan zelfs de wind te horen

De trippeltrappels van zijn paard

En dan gaat mijn hart weer open

dit is weer de moeite waard!



gsr

~ De decembermaand ~

Achter de ramen branden lichtjes

aan de lucht fonkelen sterren

in mijn hart schittert een gemis

Deze dagen dat mensen samenkomen

Mis ik het gezin dat ik nooit heb gekend

Mis ik de warmte, de zon van de zomer

Mis ik een arm, een maatje

Mis ik een beetje licht in de duisternis

Mis ik het gevoel van de film, het boek

wat voor mij nog niet bestaat

Voor mij duurt december lang

In december wordt ik geconfronteerd

Alles wat ik niet heb, recht in mijn gezicht

Een groot familiediner hier, mistletoe daar

Romantische daden, agenda vol feestjes

Geurkaarsjes en eindeloze kerstmuziek

Ik weet dat ik, ook in december, niet alleen ben

ook al lijkt het soms van wel

Ik weet dat ik er mag zijn

ook al voelt het soms niet zo

Ik weet dat de duisternis weer zal verdwijnen

alleen nu nog even niet

Maar als dan de dag komt

Als het dan, eindelijk, 31 december is

Dan weet ik weer

Het was best een mooi jaar

Ik ben weer gegroeid

Ik ben een stapje verder

Ik mag trots zijn

En komend jaar krijg ik weer een nieuwe kans, een nieuw begin

Het wordt weer licht

Twerda