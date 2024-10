Kademuren in Noordlaren worden verbeterd

Nieuws:

Door: Redactie

Dit najaar worden de kademuren van de haven aan de Meester Koolweg in Noordlaren verstevigd en de aanlegsteiger vernieuwd. De gemeente Groningen houdt kademuren in de hele gemeente in de gaten. Door regelmatig te inspecteren wordt het risico op schade minder groot en kan worden ingegrepen wanneer dat nodig is. Bij de kademuur aan de Meester Koolweg is sprake van een scheefstand. Deze wordt daarom verstevigd met ankers, zodat het historische aanzicht voor de toekomst behouden kan worden.

Het verlaagde deel van de steiger wordt verplaatst naar de rechterkant, zodat kanoërs veilig en makkelijker de steiger op kunnen komen vanaf het water. En andersom natuurlijk ook. De steiger blijft verder op dezelfde plaats. De nieuwe steiger wordt van kunststof met antislip groeven, omdat dit duurzaam in onderhoud is.

De werkzaamheden starten in oktober 2024 en worden eind november afgerond.