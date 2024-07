Kampvuurconcert Onnen op 2 augustus

Nieuws:

Door: Redactie

Fenny Hoekstra en Klaas Spekken (zang), Joost van der Beek, (gitaar) treden op. Fenny en Klaas bewaren warme herinneringen aan zingen rond het kampvuur. Een gitaar, een mooie zomeravond, een vuurtje en stemmen die met z’n allen de liedjes van toen zingen, bijvoorbeeld: Those were the days, Streets of London, Groningstalige liedjes.

Op vrijdag 2 augustus 2024, Bij ‘de Tijborg’, Tijborgsteeg 2 in Onnen

Inloop vanaf 20:15uur, start concert 20:30 uur

Kaarten bestellen via ellenvruitenburg@gmail.com

€12,50 per persoon onder vermelding van de hoeveelheid kaarten die u wilt. Na aanschaf van een kaartje krijgt u een betaalverzoek en bevestiging hiervan met verdere informatie, inclusief een digitale versie van A meezing boek.

Fenny en Klaas zijn bekend in Onnen. Zij traden op bij het concert in driedeelen 2023, (zie concertindriedeelen.nl)

Voor vragen kunt u mailen naar ellenvruitenburg@gmail.com