Kan het brandweermuseum in Haren terecht?

Door: Redactie

Centrummanager Daphne de Haan zou het geweldig vinden als het brandweermuseum ergens onderdak zou vinden in Haren. Het museum moet weg van de huidige locatie in Sappemeer en zoekt een alternatieve ruimte van 1400 m2.

Daphne de Haan zou het een goede zaak vinden, zo’n publiekstrekker in het dorp. Toch is er niet veel kans dat een eigenaar zoveel ruimte over heeft om deze gratis beschikbaar te stellen. Wie een idee heeft wordt van harte uitgenodigd een tip door te geven via de reactieknop van dit bericht. Zou de oude locatie van brandweer Haren een optie kunnen zijn? Die staat nu leeg en maakt deel uit van (ongetwijfeld) nieuwe planvorming van de gemeente, die eigenaar is van de kazerne en gemeentewerf.