Kennismaken met Peter Petersenschool kan 16 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Geïnteresseerde ouders zijn welkom om de Peter Petersenschool te bezoeken. Men organiseert op woensdag 16 maart een open inloopochtend voor belangstellende ouders. Aanmelden is niet nodig. ‘s Morgens van 9.00 tot 11.00 uur verzorgen kinderen rondleidingen door de school en zijn directie en stamgroepleiders aanwezig om ouders te informeren over het jenaplanonderwijs op de Peter Petersenschool.

De Peter Petersenschool in Haren is een jenaplanbasisschool en is de afgelopen jaren flink is gegroeid. Naast veel kinderen uit de nieuwe wijk achter de school, ziet men ook een groeiende belangstelling van ouders uit de regio rondom Haren. Komend jaar gaat de PPS daarom uitbreiden met nieuwbouw, waardoor er weer ruimte is voor nieuwe kinderen in alle stamgroepen.

Meer informatie over deze inloopdag is te vinden op de website van de school: www.jenaplanschool.nl/pps

Bellen kan natuurlijk ook, het telefoonnummer van de school is: 050-5350566