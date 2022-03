Kentalis Guyotschool Haren bereidde Oekraïense kinderen een ontspannen middag

Door: Redactie

Medewerkers van de school voor dove kinderen in Haren, Kentalis Guyot, hebben afgelopen zaterdag een ‘middagje uit’ georganiseerd voor Oekraïense kinderen en hun ouders, die in het voormalige Nesciohotel verblijven. Het werd een hartverwarmende middag, waar ook de ambassadeur van Oekraïne langskwam om de sfeer te proeven. Sam Griep, medewerker van de school en één van de initiatiefnemers, vertelt hoe het ging en wat grote indruk op haar maakte.

Het was de bedoeling om de kinderen, nog maar pas gevlucht voor het geweld, een ontspannen middag te bezorgen. En dat is gelukt. Sam: “We hebben na tussenkomst van de Stichting Holland-Oekraïne de ouders en hun kinderen in het Nesciohotel uitgenodigd. De belangstelling was groot, er waren ongeveer 40 kinderen en 40 volwassenen.” Het vervoer van de opvanglocatie naar de school aan de Rijksstraatweg werd geregeld door vrijwilligers. In de school stond een team klaar om de kinderen en hun ouders op te vangen en te begeleiden. Sam Griep: “Er kon worden geschilderd en geknutseld, er was een klauterbaan, er kon worden gefietst en geskelterd en op het plein werd gevoetbald. Er was ook nog een springkussen. Vanaf het eerste moment liep het prima.”

Gespannen ouders

Sam merkte dat de ouders gespannen waren en vooral druk bezig met hun telefoon om het contact te onderhouden met hun thuisland. “Een provider heeft ze gratis simkaarten gegeven, dus ze kunnen onbeperkt bellen”, zegt Sam. “We zagen de kinderen vooral heel ontspannen spelen en lachen. Als ouders dat zagen kwam er ook een lach op hun gezicht. Het maakte indruk toen een moeder ons vertelde hoe ze thuis had geprobeerd de kinderen af te leiden van de angst en dreiging. Als er bommen vielen maakten ze er een soort spel van.”

In de loop van de middag was er een verrassingsbezoek van de ambassadeur van Oekraïne, die onmiddellijk werd omringd door de volwassenen die met hem wilden praten. Sam Griep: “Na zijn vertrek was er een optreden van een dove clown, die ook goocheltrucs deed. De kinderen hebben er enorm van genoten. Dan komt gebarentaal wel goed van pas.”

Gebiedsteam coördineert

Het was een spontaan idee en werd een zeer geslaagde middag. Voor herhaling vatbaar. Wie ook zoiets wil ondernemen kan het best contact opnemen met het Gebiedsteam Haren van de gemeente. Dat kan via de balie van het voormalige gemeentehuis Haren, maar u kunt ook mailen aan het Gebiedsteam Haren: hillegonda.devries@groningen.nl of Bellen: 14 050

What’s App: 06 12 82 39 73.