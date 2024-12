Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 14 december van 16.00-20.00 uur is het weer tijd voor ontmoeting in kerstsfeer: kerstmarkt in Dorpshuis de Tiehof te Onnen.

Er zijn kraampjes, hapjes en drankjes en natuurlijk passende sfeermuziek. Deze kerstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Dieverdoatsie Onnen.