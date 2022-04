Kinderburgemeester gezocht, aanmelden kan tot en met 24 mei

Door: Redactie

Wie worden de opvolgers van kinderburgemeester Samuel en loco-kinderburgemeester Jairo? De gemeente Groningen is op zoek naar een nieuwe (loco)-kinderburgemeester. Het is voor de periode september 2022 tot en met augustus 2023. Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in de gemeente Groningen kunnen zich tot en met 24 mei 2022 aanmelden.

De kinderburgemeester is een initiatief van de gemeente Groningen om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente.

De kinderburgemeester krijgt representatieve taken, zoals het ontvangen van Sinterklaas en het beëdigen van de politiekids. De loco-kinderburgemeester vervangt de kinderburgemeester wanneer deze niet kan. Ook mag de kinderburgemeester zelf een activiteit organiseren om zo zijn/haar verkiezingsbelofte waar te maken.

Kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in Groningen kunnen zich door middel van een vlog aanmelden als kandidaat. Meer informatie staat op de website gemeente.groningen.nl/kinderburgemeester Hier leggen Samuel, Jairo en burgemeester Schuiling in een filmpje uit hoe dit werkt.