Kinderen kunnen ook sportieve pauzes houden, wie heeft ideeën?

Door: Redactie

Jongerenwerker Steff (WIJ Haren) en Sportcoach Haren (Arno Slim) slaan de handen ineen om de jongeren op de scholen meer te laten sporten. Binnen Haren zijn er tal van sport mogelijkheden voor de jongeren, zowel voor als na school. Maar, nu hebben Steff en Arno het idee voor een ‘sportieve middagpauze’ bedacht.

Even naar buiten in de grote pauze, bezig zijn en nieuwe energie opdoen: zo kun je daarna weer met volle aandacht en focus in de klas zitten. De sportieve pauze zal in de even weken bij het Harens Lyceum zijn en in de oneven weken op het Maartenscollege. Je kunt dan bijvoorbeeld een potje voetballen of basketballen. Heb je andere ideeën? Ook dat kun je laten weten. Steff en Arno willen namelijk samen met de jongeren een programma samen stellen.

Vragen of wil je meer informatie? Zoek contact met het jongerenwerk Haren of Sportcoach Haren

Insta: @jongerenwerkharen

Insta: @Sportcoaches_haren