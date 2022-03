Kinderen van CBS de Borg geven speelgoed aan Oekraïense leeftijdsgenootjes

Door: Redactie

Alweer een solidariteitsactie in Haren. Gisteren is speelgoed afgeleverd bij het opvangcentrum Nesciohotel, waar vluchtelingen uit Oekraïne verblijven met hun kinderen. Het speelgoed was bijeengebracht door kinderen die in groep 7 op CBS de Borg in Haren zitten.

Enkele ouders en schoolkinderen hebben het speelgoed persoonlijk overhandigd aan de gezinnen. Zij zagen letterlijk de ogen van de Oekraïense kinderen glinsteren toen speelgoed en kinderkleding werden uitgeladen. Er zat een reusachtige briefkaart bij met geschreven boodschappen van de Harense kinderen. Deze boodschappen waren in de Oekraïense taal geschreven met hulp van Google Translate. Eén van de Harense ouders zegt: “We werden verwelkomd door een grote groep moeders en enkele vaders. En door veel kinderen. Eén van de kleuters zat direct op een driewieler.” Het speelgoed, waaronder kinderfietsjes, wordt door de vluchtelingen zelf verdeeld.



Gebiedsteam coördineert

Wie ook zoiets wil ondernemen kan het best contact opnemen met het Gebiedsteam Haren van de gemeente. Dat kan via de balie van het voormalige gemeentehuis Haren, maar u kunt ook mailen aan het Gebiedsteam Haren: hillegonda.devries@groningen.nl of Bellen: 14 050

What’s App: 06 12 82 39 73.