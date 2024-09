Kinderen welkom bij Museum Vosbergen

Nieuws:

Door: Redactie

Het centrum voor Kunst en Cultuur in de provincies Groningen en Drenthe organiseert ook dit jaar weer de manifestatie Oktober Kindermaand, ditmaal voor de 20ste keer. Tijdens deze maand openen musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken, kerken en molens gratis hun deuren voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Ook Museum Vosbergen ontvangt dan graag jonge gasten in de weekenden. Ze mogen – uiteraard begeleid door volwassenen – gratis naar binnen om rond te kijken. Er is een spannende puzzeltocht ontwikkeld die hen dwars door het museum leidt op zoek naar 12 bijzondere instrumenten. Uiteraard zijn jongere of oudere broers en zusjes ook van harte welkom.

Daarnaast organiseert het museum in oktober speciale activiteiten en concerten voor kinderen. Voor de allerjongsten (2 t/m 5 jaar): Zingen met de kleintjes, een half uur zangplezier voor (groot)ouder en kind(eren) o.l.v. Thijs van Welie (vrijdagmiddag 25 oktober 15.00 uur).

Het boek Stijn zoekt zijn stem is het uitgangspunt voor een gelijknamige voorstelling van het duo Sonja de Haan en Simone Kampherbeek, eveneens voor de leeftijdsgroep 2 t/m 5 jaar (6 oktober 11.00 uur). Duur: ca. een half uur.

Zondagmiddag 27 oktober vinden meespeelconcerten plaats. Titel Waar wacht je op?. Uitvoering en begeleiding: Wiebeltenen. Er zijn twee voorstellingen gepland, t.w. om 13.00 uur en om 15.00 uur. Een half uur vóór het begin van de voorstelling mogen kinderen begeleid door (groot)ouder en met de hulp van vrijwilligers van het team Educatie van Vosbergen zelf een eenvoudig muziekinstrumentje maken waarmee ze tijdens de voorstelling ook mee kunnen doen.

Als laatste biedt Museum Vosbergen op 30 oktober een workshop muziek instrumentje maken aan.; deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Aanvang: 14.00 uur.

Voor bovenstaande activiteiten gelden (geringe) entréekosten.

Al met al een leuk, gevarieerd programma. Het museum verheugt zich op het bezoek van een groot aantal kinderen en hun begeleiders. Het is handig om voor de openingstijden nog eens de website te raadplegen. Voor het bestellen van kaarten: museumvosbergen.nl