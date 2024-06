Kinderfestival 8 september: ticketverkoop is begonnen

Nieuws:

Door: Redactie

Op zondag 8 september zijn alle kinderen en hun (groot-)ouders uit Haren en omgeving weer van harte welkom om een magische dag te beleven in de Hortus Haren.

Deze nieuwe editie van het Kinderfestival Haren zit weer bomvol nieuwe activiteiten op het gebied van theater, kunst, muziek, sport, natuur en techniek. Vereeuwig je allerliefste knuffel in Het Knuffelarchief, knutsel een Takkebeest, ga met Theater Pannenkoek naar Luiletterland, leer koorddansen of jongleren met Circus Santelli, spot Lulu en de Paradepaardjes of bedruk je eigen tas bij de Druktemaker en nog veel meer. En extra bijzonder dit jaar: zing mee met het ‘Kinderfestival lied’ speciaal geschreven voor het festival en uitgevoerd door het Noord Nederlands Orkest samen met het CKC ‘t Clockhuys. Er is van alles te beleven, te zien, te doen en te proeven. De ticketverkoop is inmiddels gestart. Op www.kinderfestivalharen.nl vind je meer informatie over het programma en kun je tickets bestellen. Wees er snel bij, want het festival is ieder jaar uitverkocht.

Datum | Zondag 8 september

Tijd | 11:00 – 19:00 uur

Locatie | Hortus Haren