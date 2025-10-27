Kleine moeite, groot gebaar: oogstdienst kerk in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Zondag 2 november viert de Protestantse Gemeente Haren-Onnen de jaarlijkse Oogstdienst. Voor deze dienst worden houdbare producten ingezameld voor de voedselbank in de stad Groningen: goederen voor die mensen die niet altijd in staat zijn de wekelijkse boodschappen zelf in huis te halen.

U kunt hieraan bijdragen door boodschappen te kopen en deze in te leveren in de Gorechtkerk op :

vrijdagmiddag 31 oktober tussen 16:00 uur en 17:30 uur of

op zondagochtend 2 november mee te nemen als u naar de kerkdienst (om 10.00 uur in de Gorechtkerk) gaat.

De diakenen staan op beide momenten voor u klaar en nemen graag uw producten in ontvangst.

Aan welke boodschappen is behoefte? Eigenlijk aan praktisch alles, als het maar houdbaar is. Van luiers tot koffie, van blikken soep tot tandpasta. Een uitgebreidere lijst vind u op de website van de PG Haren-Onnen

https://pg-haren-onnen.protestantsekerk.net/voedselbank