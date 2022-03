Kleinschalige media blijven onmisbaar, Dorpskrant Noordlaren bewijst het

Door: Redactie

In het mediageweld zijn nog lang niet alle ‘kleine media’ verloren gegaan. De Dorpskrant in Noordlaren verschijnt sinds 1979 ongeveer vijf keer per jaar in een oplage van 315 stuks. Gespecialiseerd in dorpse informatie is het blad een onmisbare schakel in het dorpsleven.

Coördineren?

Ulrike Dauter is één van de vrijwilligers achter het blad. Je zou haar coördinator kunnen noemen. Ze zegt: “De mensen die iets in het blad willen schrijven sturen ons hun teksten toe, zo simpel is het. We plaatsen in principe alles, behalve als het erg politiek wordt of als er persoonlijke wrijvingen door zouden kunnen ontstaan. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit.” Dauter wekt de indruk dat iedere uitgave als het ware ‘organisch’ tot stand komt. “Dat beeld klopt wel”, zegt ze. “We hoeven er niet achteraan te zitten en we sturen de inhoud niet. Bij uitzondering schrijven we zelf artikelen of we nodigen iemand uit om iets te schrijven. Laatst hadden we een prachtige serie verhalen over oud-Noordlaren van Henk Luning. Maar verder komt het zoals het komt.” Toch zegt zij dat het een hele klus is om de krant te maken en dat hulp van een extra lay-out vrijwilliger wenselijk is. Soms worden dorpsgenoten persoonlijk uitgenodigd om een tekst te schrijven.

Podium

Volgens Ulrike Dauter is het een goede gewoonte dat nieuwkomers in Noordlaren zich in de Dorpskrant even voorstellen en (bijna) iedereen doet dat ook. En als iemand is overleden werpt zich meestal wel iemand op om een In Memoriam over de gestorvene te schrijven. Ook hier geldt weer dat het komt zoals het komt. Je zou gerust kunnen zeggen dat het blad precies de communicatiebehoefte van deze kleine dorpsgemeenschap weerspiegelt. “Alle activiteiten in het dorp staan erin”, zegt Ulrike Dauter. “Dat is erg belangrijk als je deelname van het dorp verwacht of publiek bij een concert. Laatst hebben initiatiefnemers gebruik gemaakt van What’s App om het initiatief te nemen voor een dansgroepje. Dat is prima, maar ze hebben daarna onze Dorpskrant weer nodig als podium om hun activiteit te promoten.”

Ulrike Dauter heeft zich het opmaakprogramma van de drukker eigen gemaakt, zodat zij de binnengekomen artikelen en foto’s samenvoegt in de layout. De Vereniging Dorpsbelangen is uitgever en draagt de kosten, maar er zijn ook inkomsten uit advertenties. De redactie heeft al bijna twee jaar niet vergaderd, maar desondanks is het blad blijven verschijnen. Van het dorp, voor het dorp; het gaat in Noordlaren bijna vanzelf.

Paspoort van Dorpskrant Noordlaren

-Bezig met 43e jaargang

-Al 258 keer verschenen

-Oplage 315

-Bezorging: vrijwilligers

-Redactie Marc Bansema, Henny Groenendijk, Dick Vos, Christine Huizing, Tiny Koning, Peter Prak, Henk Ensing, Ulrike Dauter.



foto: Ulrike Dauter, één van de dorpelingen achter de Dorpskrant Noordlaren