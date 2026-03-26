Kloosterlezing Yesse 9 april

Traditiegetrouw organiseert Bezoekerscentrum Klooster Yesse haar jaarlijkse ‘Kloosterlezing. Dit jaar is Prof S. (Sabrina) Corbellini (Rijksuniversiteit Groningen) bereid gevonden te spreken. Het thema: Geletterdheid in laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters: lezen, schrijven en administreren

Het middeleeuwse leven staat momenteel ruim in de belangstelling en prof Corbellini draagt daar zeker aan bij. Steeds meer ook wordt door die belangstelling het beeld dat lang bestaan heeft van die donkere, duistere middeleeuwen bijgesteld naar een wereld vol veranderingen en zeker niet alleen maar duisternis. En ook het kloosterleven in vrouwenkloosters beperkte zich niet tot alleen een gebedsleven. Maar hoe zat het nu eigenlijk met de vraag of vrouwen ook schreven, en wie, hoe en voor wie of wat dan?

De lezing zal het fenomeen “geletterdheid” (lezen en schrijven, maar ook rekenen) in laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters onder de loep nemen. Aan de hand van bronnen over de “opleiding” van novicen en over interne “onderwijsstructuren”, maar ook over de omgang met religieuze en administratieve teksten, zal de voordracht monastieke gemeenschappen presenteren als plaatsen waar kennis werd geproduceerd, gedeeld en verspreid binnen en buiten de kloostermuren.

Donderdag 9 april om 20:00 uur

Nieuw Apostolische Kerk, Bamshorn 4 in Haren.

Entree € 7,-, donateurs van Yesse betalen € 5,-

Prof S. (Sabrina) Corbellini is historica en werkzaam aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Haar specialiteit is Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen; Geschiedenis van het lezen in premodern Europa.

