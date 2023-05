Kom langs Talkshow Tafel van Haren 1 juni

Nieuws:

Door: Redactie

Donderdag 1 juni is publiek weer welkom in de Dickensroom (vol=vol). Deze is te vinden in de bibliotheek van Haren. De talkshow wordt gepresenteerd door Hein Bloemink (Haren de Krant) en Casper Slotboom. Opname: 16.00-16.45 uur.

De podcast van deze lokale talkshow over Harense onderwerpen wordt na afloop gepubliceerd op de populaire podcastplatformen, waaronder Spotify. Toegang uiteraard gratis. Mede mogelijk gemaakt dankzij de gastvrijheid van de Dickens Sociëteit, Forum Bibliotheek. De afleveringen van april en mei zijn te beluisteren op Spotify (zoekterm: Tafel van Haren). Zie ook www.harendekrant.nl (zoekterm Tafel van Haren).