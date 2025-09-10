Komend weekend expositie 100 jaar ijsvereniging Onnen

Nieuws:

Door: Redactie

Kalm belt voorzitter Jan Ubels van IJsvereniging Nooitgedacht uit Onnen zegt: “Onze vereniging bestaat honderd jaar. Iedereen is welkom.”

Op 13 en 14 september wordt dit jubileum gevierd in het verenigingsgebouw aan de Tijborgsteeg. Het vast samen met Open Monumentendag die door Oldgo die dagen in Onnen wordt georganiseerd. Tijdens deze dagen is er een foto expositie te zien over 100 jaar schaatsen in Onnen.

Kijk hieronder voor de poster: 100 jaar schaatsen in Onnen