Koningsdag is geen natuurverschijnsel

De viering van Koningsdag wordt wellicht door veel mensen nog ervaren als een natuurverschijnsel: die is er gewoon. Maar dat beeld klopt niet. Het oranjefeest in Haren wordt namelijk ieder jaar weer georganiseerd door vrijwilligers en ja: het feest kost ook geld.

Voorzitter Berend de Boer van organiserende Oranjevereniging Haren (sinds 1928): “We vinden het belangrijk dat het publiek dat in groten getale Koningsdag komt vieren in Haren weet dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Het is mensenwerk.” Het bestuur zoekt ieder jaar weer naar grote of kleine attracties die het feest nóg aantrekkelijker kunnen maken. Daphne de Haan (bestuurslid): “Zo hebben we vorig jaar het ‘Oranjeplein’ bedacht, waar volwassenen wat kunnen eten of drinken na de vrijmarkt voor kinderen. Dat liep prima en gaan we dit jaar uitbreiden naar de avond vóór Koningsdag: van 20.00 tot 1.00 uur live muziek en gezellig samenzijn. En ‘s middags tijdens Koningsdag van 16.00-20.00 uur kunnen mensen daar met elkaar proosten op de Koning onder het genot van een hapje en een drankje.”

Financiën

Waar ook weinig mensen bij stilstaan, denkt het bestuur, zijn de financiën van Koningsdag in Haren. Piet Panman (secretaris) zegt: “Onze inkomsten komen van onze donateurs, de bijdragen van kermisexploitanten en subsidies van gemeente Groningen en Ondernemend Haren. Je ziet dat de kermis voor ons dus heel belangrijk is.” Gerard Lieberom (penningmeester): “De vraag is straks of de kermis nog welkom is op het nieuwe Raadhuisplein.” Over het aantal donateurs zegt Laurens Schuurman (bestuurslid): “Met de vergrijzing neemt het aantal donateurs af, we moeten weer een jongere doelgroep aanspreken.” Voor het jaarlijkse Oranjeconcert wordt samengewerkt met de Werkgroep Goede Doelen van de Gorechtkerk in Haren. De oranje vereniging draagt de kosten, de werkgroep organiseert en collecteert op de avond zelf.

Evenement

Reeds in september beginnen de vergaderingen van het bestuur en worden de eerste ideeën voor Koningsdag op een rij gezet. Kunnen we iets doen met de club van Oldtimers? Zou een dj ook een jonger publiek naar het Oranjeplein kunnen trekken? Dat soort vragen worden besproken en de taken worden verdeeld. Daphne de Haan, tevens bestuurslid van Ondernemend Haren, is (nu nog) de jongste van het bestuur en heeft een goede reden om mee te helpen: “Koningsdag zie ik als een evenement waar jong en oud plezier aan kan beleven. En dat in het centrum van ons dorp. Daar heeft Haren echt iets aan en daarom dragen de ondernemers financieel hun steentje bij.”

Wie helpt mee?

Wie komt in het bestuur of wie wil gewoon helpen tijdens deze dag? Mail aan oranjeverenigingharen@gmail.com



foto: Het bestuur v.l.n.r. Laurens Schuurman, Piet Panman, Daphne de Haan, Berend de Boer. Niet aanwezig: Gerard Lieberom.

