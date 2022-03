Koorgesprek 13 maart met Liebrecht Hellinga

Nieuws:

Door: Redactie

De eerstvolgende gast in het Koorgesprek is Liebrecht Hellinga, predikant van de Baptistengemeente in Winschoten en coördinator van het pastoraat in het aardbevingsgebied. Hij zal met ds. Rudolf Oosterdijk van gedachten wisselen over het thema ‘Pastor zijn op bewegende gronden’ Het Koorgesprek vindt plaats op zondag 13 maart aanstaande in de Dorpskerk van Haren. Het aanvangstijdstip is gewijzigd naar 16.00 uur. Het gesprek duurt een uur.

Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal. De koorgesprekken zijn open voor iedereen. Op de website www.dorpskerkharen.nl zal de laatste informatie over het gesprek te vinden zijn. Op dit moment lijkt aanmelden niet noodzakelijk. De dan actuele overheidsmaatregelen zullen van toepassing zijn.