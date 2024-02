Koorgesprek 25 februari

Nieuws:

Door: Redactie

De komende gast in het Koorgesprek is Reinier Kleijer. Hij schreef de tekst van de Harener Mis. Henk Boomker, oud-boekverkoper, gaat met hem in gesprek over het thema: ‘Oude wijn in nieuwe zakken of nieuwe wijn in oude zakken, over het ver-taal-en in het jargon van onze tijd’

Het Koorgesprek vindt plaats op zondag 25 februari aanstaande in de Dorpskerk van Haren. Het aanvangstijdstip is 16.30 uur

Het gesprek duurt ongeveer een uur. De Koorgesprekken over geloof, godsdienst en kerk in de wereld van vandaag zijn een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal.

De koorgesprekken zijn open voor iedereen.

Op de website www.dorpskerkharen.nl is de laatste informatie over het gesprek te vinden. Via www.kerkomroep.nl is het gesprek te volgen.