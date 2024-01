Koorgesprek met pastoor Arjen Jellema

Door: Redactie

Op zondag 21 januari 2024 vindt het eerste koorgesprek van het seizoen plaats in de Dorpskerk in Haren. De gast van oud boekverkoper Henk Boomker is pastoor Arjen Jellema verbonden aan de Nicolaaskerk van de Hildegardparochie in Haren.

De koorgesprekken in de Dorpskerk zijn inmiddels een jaarlijkse traditie en gaan over thema’s op het snijvlak van geloof, kerk, wetenschap en samenleving. Het thema van dit gesprek is ‘Pastoor zijn in een roerige kerk’.

Het koorgesprek begint om 16.30 uur en duurt een uur. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen,

deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

De tweede gast is: Reinier Kleijer op 25 februari 2024