Koorgesprekken op komst in Dorpskerk Haren

Voor 2022 zijn er weer twee Koorgesprekken geprogrammeerd in het koor van de Dorpskerk in Haren. Ze vinden plaats in de Dorpskerk van Haren.

De eerste gast is Prof. Dr. Edo Vellenga, hematoloog en oncoloog, uit Groningen.

Henk Boomker gaat met hem in gesprek over: ‘Medisch handelen in perspectief’

Het gesprek duurt een uur.

Datum: 20 februari 2022 aanvang 16.00 uur.

Het koorgesprek is een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal. De koorgesprekken zijn open voor iedereen. Aanmelden tevoren noodzakelijk: aanmelden@dorpskerkharen.nl onder vermelding van ‘koorgesprek met datum’.

www.dorpskerkharen.nl

Op de website van de Dorpskerk zal een link worden geplaatst naar de kerkomroep om thuis mee te luisteren.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936