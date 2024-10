KPN houdt open huis in telefooncentrale Haren

Door: Redactie

Wie alles wil weten over het aanleggen van glasvezel in Haren (dat project kan niemand zijn ontgaan) en wie wel eens binnen wil kijken in dat bijzondere gebouw aan de Botanicuslaan, waar Haren de Krant dit voorjaar over schreef, is morgen welkom.

Zaterdag 19 oktober is publiek welkom aan Botanicuslaan 18a, Haren. Daar staan medewerkers van KPN en van een provider u te woord en dan laten ze u zien wat er allemaal in dit gebouw gebeurt om ons thuis met snel internet te verbinden.

Datum: 19 oktober

Tijden: 10-15 uur

Adres: Botanicuslaan 18a Haren.

Internet

In deze werkvilla aan de Botanicuslaan is sinds vele jaren de telefooncentrale van KPN voor het dorp Haren ondergebracht. Dat zal niet lang meer duren, want er gaat een oranje golf door Haren. KPN werkt op dit moment aan de aanleg van glasvezel en de villa wordt in 2028 verkocht.

Het bedrijf heeft zich als doel gesteld om in 2026 op 80% van alle adressen in Nederland snel internet mogelijk te maken met glasvezel. De kabel wordt trouwens ook gebruikt voor telefonie. Gebiedscoördinator Joeri Munier van KPN merkt dat in Haren mensen zich soms zorgen maken over het graafwerk in hun tuin.

De werkvilla

Het fraaie gebouw aan de Botanicuslaan zal vanaf 2028 niet meer nodig zijn. De redactie mocht binnen een kijkje nemen en zag daar de sporen van de ouderwetse centrales, waar koperdraad de norm was. Iedere abonnee had zijn eigen draadjes en als er vroeger een storing was, gingen monteurs kijken of er verbindingen waren losgeraakt. Waar het gebouw ooit propvol techniek zat, staat het nu al half leeg. Compacte digitale systemen zorgen nu voor de telefonie in Haren. Het kloppend hart van de glasvezelcentrale vraagt straks nog maar een paar vierkante meter, vergelijkbaar met drie boekenkasten. Die staan nu al klaar in een apart gebouwtje ter grootte van een caravan. Vele dunne draadjes vormen dan het vertrekpunt van tientallen kilometer oranje glasvezel, die 10.000 woningen in Haren verbindt met snel internet. Op meerdere plekken komen kleine verdeelkasten, die de kabels op wijkniveau verbinden met woningen in de buurt.