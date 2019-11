Kruising Dilgtweg/Rijksstraatweg gevaarlijkste kruising van Haren, aldus onderzoek RTL

Door: Redactie

RTL Nieuws heeft zich gebogen over ongeval-cijfers in Haren. Men kwam tot een onthutsende slotsom: in drie jaar tijd zijn in Haren 173 ongelukken geteld. Er was één dodelijk ongeval, 41 keer moesten er slachtoffers naar het ziekenhuis. Het kruispunt Rijksstraatweg, Dilgtweg is met vier ongelukken het gevaarlijkste kruispunt van het dorp.

Rijkswaterstaat heeft deze cijfers aan de redactie van RTL gegeven.

Kruispunten

Uit de onderzochte ongelukkencijfers blijkt dat Rijkswaterstaat in de afgelopen drie jaar in Nederland een toename ziet van het aantal dodelijke ongevallen op kruispunten. Het merendeel van de dodelijke ongevallen gebeurt op kruispunten binnen de bebouwde kom.

Op de genoemde locatie gebeurden in drie jaar tijd vier ongevallen. Op de kruising Kromme Elleboog/Kerklaan drie en dat geldt ook voor kruisingen Middelhorsterweg/Waterhuizerweg en Waterhuizerweg/Tuindorpweg.

Rijkswaterstaat stelt dat in 71% van de aanrijdingen in Haren daar een personenauto bij is betrokken. In 35% van de aanrijdingen wordt een voertuig van opzij aangereden.

De foto toont een aanrijding van een fietser dit voorjaar, op de kruising Dilgtweg/Kerklaan. Foto 112Groningen/Haren de Krant