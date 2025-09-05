Laatste Harense raadslid vertrekt uit gemeenteraad Groningen

Door: Redactie

Ietje Jacobs-Setz stelt zich niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026. Ze was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de VVD in de raad. Met haar vertrekt het laatste Harense raadslid.

Ietje zegt dat het na twaalf ‘boeiende jaren’ tijd is om weer wat anders te gaan doen. Ze was tot de gemeentelijke herindeling raadslid en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Haren en ging na de herindeling als fractievoorzitter verder in de raad van Groningen. In 2019 fuseerde Haren met Groningen en Ten Boer. Toen werden de raadsleden Hans Sietsma (GL), Ietje Jacobs-Setz (VVD) en Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen) de vertolkers van het ‘Harense geluid’ in de gemeenteraad (45 zetels). De afgelopen jaren stopten zowel Sietsma als Sloot met het raadswerk en bleef Ietje Jacobs-Setz als enige over. Met haar vertrek zit er na de verkiezingen waarschijnlijk geen Harenaar in de gemeenteraad.

Het bestuur van de VVD Groningen-Haren draagt tijdens haar Algemene Ledenvergadering Rik Heiner voor als haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Daarmee kiest de VVD Groningen, na zeven jaar onder leiding van Ietje Jacobs, voor een nieuw gezicht. Jacobs maakte eerder dit jaar bekend niet opnieuw beschikbaar te zijn en ondersteunt de kandidatuur van Rik van harte. Voorzitter Dylan Gerding is verheugd over de voordracht: “Rik heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een betrokken raadslid met brede ervaring en sterke verbindende kwaliteiten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij met dit profiel een succesvol resultaat zal neerzetten bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.”

De afgelopen jaren heeft hij zich als raadslid constant laten zien als een bruggenbouwer die aanvoelt wat er leeft en dit weet om te zetten in resultaat.

Rik geeft de volgende verklaring op zijn voordracht:

“De afgelopen vier jaar heb ik mij met heel veel plezier als raadslid hard mogen maken voor het liberale geluid in Groningen. Ik ben zeer vereerd met deze voordracht en hoop dit de komende verkiezingen als lijsttrekker van de VVD Groningen te mogen doen. De verkiezingen draaien wat mij betreft om veiligheid, wonen, werk, betaalbaarheid en goed beheer van de openbare ruimte. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een sterke lijst en een steengoed programma de verkiezingen ingaan, waarmee we op 18 maart 2026 zoveel mogelijk zetels gaan halen.”

Voordat Rik definitief zal worden voorgedragen als lijsttrekker, vindt er in oktober een ledenvergadering plaats waarin leden zich kunnen uitspreken over de voordracht. We hopen daarna van start te gaan met een sterke campagne die concrete oplossingen biedt voor de zorgen en problemen in onze gemeente en garant staat voor een mooi verkiezingsresultaat in maart.