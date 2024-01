Laatste jaar Music4all Haren is begonnen

Nieuws:

Door: Redactie

Dit jaar ging Music4all Haren voor de 12e keer en tevens laatste keer van start.

Music4all is een uniek muziekproject dat jongeren samenbrengt. De laatste 12 jaar zongen leerlingen van het Harens Lyceum (voorheen Zernike College) en jongeren met een beperking samen in een koor. Uiteindelijk resulteerde dat in een voorstelling die jaarlijks een uitverkochte zaal opleverde. Tot aan de coronaperiode waren ook studenten van het Prins Claus Conservatorium erbij betrokken.

Vorig jaar werd het project met veel inspanning opnieuw opgestart. Helaas bleek de dynamiek, die er voor 2021 nog wel was, na de lockdowns en de daaruit voortkomende online sessies verdwenen. Hoewel er in mei 2023 nog een succesvolle uitvoering kwam onder leiding van de dirigenten Marinus Verkuil en Eric Luth was het vervolg uiterst onzeker.

Wil je met jongeren en mensen met een beperking een kwalitatief goed project draaien dan is veel hulp van vrijwilligers nodig, in ieder geval meer dan de organisatie kan regelen. Besloten werd om met de resterende middelen dit unieke project af te sluiten.

Voor de voorstelling van dit jaar is als thema genomen ”De Reünie”. Deze wordt gehouden op 2 maart 2024.

De titel geeft aan dat we gaan proberen zoveel mogelijk deelnemers van de afgelopen jaren bij ons laatste optreden te betrekken, dan wel uit te nodigen.

Het alom bekende duo Frank den Hollander en Peter de Haan, beter bekend als Rooie Rinus en Pé Daalemmer hebben hun medewerking aan onze laatste voorstelling toegezegd. Zij zullen een aantal keren samen met ons oefenen en meegenieten. De organisatie van Music4all is daar bijzonder blij om, want er is in Groningen geen ander duo dat zo goed weet te vertolken dat muziek verbindt.

Musci4all Haren bestaat sinds 2010. Doel is te laten zien dat muziek verbindt, ongeacht de verschillen in achtergrond, leeftijd of mogelijkheden. De deelnemers krijgen wekelijks les in zang en instrumenten en werken toe naar een eindvoorstelling, waarbij ze samen met een professioneel orkest optreden. De voorstellingen van de afgelopen jaren waren een groot succes, met telkens een uitverkochte zaal en staande ovatie van het publiek.

Het project werd elk jaar mogelijk gemaakt door de inzet van veel vrijwilligers, sponsoren en donateurs.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over Music4All, kijk op de website www.music4allharen.nl en volg op social media “Music4AllHaren”.