Laatste spullen van Hubo Haren onder de hamer, 23 februari kijkdag

Nieuws:

Door: Redactie

Hubo van der Werf in Haren sluit de deuren, inboedel gaat onder de virtuele veilinghamer. Na 55 jaar het bedrijf in de familie te hebben gehad zette eigenaar Wouter van der Werf er een punt achter. Van der Werf had de winkel aan de Kerkstraat overgenomen van zijn vader, die het in 1972 kocht nadat Zuivelwinkel de Vries er was vertrokken. Sindsdien was het een vaste plek voor klusmateriaal en advies, maar ook gezelligheid in het dorp. Daarnaast was de winkel populair rondom de feestdagen door de vuurwerkverkoop. Dorpsbewoners gaven aan deze huiselijk aanvoelende zaak te gaan missen.

Door het ontbreken van een geschikte opvolger heeft de eigenaar besloten de winkel te sluiten. Op 31 december 2023 was de zaak voor het laatst open voor het verkopen van vuurwerk. Nu zal wat er nog in de winkel staat worden geveild via Onlineveilingmeester.nl.

Op de veiling

Deze veiling bestaat uit ongeveer 100 kavels. De gehele bedrijfsinventaris wordt geveild. Deze bestaat vooral uit bouwmaterialen, gereedschap, ijzerwaar en grote hoeveelheden blikken verf. Geïnteresseerden kunnen tijdens de kijkdag in het reeds gesloten pand op 23 februari tussen 14:00 en 16:00 de kavels bekijken. De winkel is gelegen aan de Kerkstraat 10, 9751BC in Haren.

De online veiling is al geopend en zal sluiten op woensdag 28 februari vanaf 19:30 uur.

Na gratis registratie kan er geboden worden vanaf 10 euro. Meer informatie en de gehele kavellijst kunnen met deze link gevonden worden: https://onlineveilingmeester.nl/nl/veilingen/6399/kavels