Laatste voorstelling WIND nu te zien in Onnen, na afwijzing Fonds Podiumkunsten

Door: Redactie

De afgelopen 10 jaar reisde Toneelgroep Jan Vos van Vierhuizen tot Colijnsplaat, van Wapserveen tot Bunschoten. Leonie Jupijn van het gezelschap: “We speelden in schuren en stallen, in velden en op erven. Op plekken waar er nog nooit toneel te zien was geweest zetten we onze tent op. Overal in het land leerden we mensen kennen en ons publiek was bereid om kilometers te reizen om ons werk te komen zien. Het was hard werken, we waren wekenlang van huis. Maar we trokken tribunes vol mensen, dat maakte alles goed.”

Jupijn: “We kunnen nog niet goed bevatten dat met het wegvallen van de steun onze manier van theatermaken niet meer mogelijk zal zijn. Dat gaat over geld. Maar het gaat vooral over de levens van alle fijne mensen die wij in de loop van de jaren om ons heen hebben verzameld. De mensen op ons kantoor, het fundament onder onze groep. En onze trouwe acteursploeg, vormgevers en ons geweldig productionele en technische team, dat iedere locatie naar hun hand wist te zetten. We leven in vreemde tijden. Daar hadden we heel graag over verteld in de producties die op stapel staan. En waarvoor iedereen in de startblokken stond. Wind blijkt opeens onze afscheidsvoorstelling te zijn. De komende twee weken spelen we het stuk nog op Wilma’s Erf in Onnen en daarmee eindigt voorlopig 10 jaar geschiedenis van Toneelgroep Jan Vos. We zijn niet van plan met de staart tussen de benen het veld te ruimen. Maar we weten ook dat onze manier van theatermaken niet zonder een stevige financiële basis kan bestaan. We bezinnen ons op hoe we alle investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan en de kennis die we hebben opgebouwd niet zo maar verloren laten gaan.”

Laatste voorstellingen in Onnen

Speeldata: 10 juli tot en met 21 juli op Wilma’s Erf in Onnen

De kaarten zijn hier te bestellen: https://toneelgroepjanvos.stager.co/web/tickets