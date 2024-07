Lange adem beloond: Woonvorm Hestia: geborgen en toch vrij

Door: Redactie

In 2006 beijverde zich al een groep ouderen in Haren voor het opzetten van de woonvorm Hestia. Een informatieavond werd druk bezocht en één van de roergangers destijds, Jov Duyvené de Wit, schetste daar zijn droom: een plek waar ouderen wonen en hun eigen leven leiden, maar ook naar elkaar omzien. Elkaar helpen waar nodig. Die geborgenheid werd gezocht en uiteindelijk gevonden aan de Zonnedauwweg.

In één van de woontorens rond het Anjerplein is Hestia gerealiseerd. Het zijn 18 appartementen van Woonborg, die in de sociale huursector worden verhuurd aan ouderen die passen in het concept van ‘samen en toch zelfstandig’.

In Haren de Krant van augustus een kennismaking met deze woonvorm, waar de bewoners hun openbare ruimte beschikbaar willen stellen voor wijkgerichte activiteiten.