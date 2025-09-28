Leerlingen Brinkschool gaan dichtbundel schrijven

Nieuws:

Door: Redactie

Oud-schoolmeester (1978-2017), kunstverzamelaar en vooral dichter Arjen Boswijk gaat volgend jaar samen met leerlingen van de Brinkschool een dichtbundel maken. Volgens Boswijk zullen alle leerlingen van de school aan het project meedoen.

De Groninger verbindt al vele jaren kinderlijke vindingrijkheid met woordkunst. Recent maakte hij een dichtbundel in samenspel met leerlingen van de Ter Borchschool in Eelderwolde. Arjen: “We starten met de Brinkschool in februari 2026. Dan is het nieuwe gebouw gereed. Ik ga schrijven in kleine groepen van 4 á 5 kinderen. Natuurlijk komt de nieuwe school in de schijnwerpers te staan. Maar ook klassieke muziek en kunst komen aan de orde.” De dichter maakt al veertig jaar gedichten met kinderen. Hij komt naar de school, met een aantal voorwerpen om kinderen aan het denken te zetten. Verder gebruikt hij vaak muziek, bijvoorbeeld Bach of Vivaldi. Hij zegt: “Ik laat ze een stuk muziek horen, daarna vraag ik waar ze aan moesten denken.” Hij gaat dan met de kinderen in gesprek en noteert wat ze zeggen. Dat worden de ingrediënten van de gedichten die hij uiteindelijk zelf schrijft. Het is een echte coproductie, want kinderen zien hun eigen gedachten in de teksten terug. Arjen rondde onlangs ook weer een eigen dichtbundel af: ‘De verte van de zee’. Zie ook www.arjenboswijk.nl