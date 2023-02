Lentemarkt om nieuwe school te leren kennen: 24 februari

Nieuws:

Vrijdag 24 februari tussen 14:00 en 17:00 organiseert Buitenbasis samen met het Labyrint een lentemarkt bij de Buitenschool; een markt met vele muzikanten, verse taarten en hapjes, drankjes, spellen en natuurlijk ambachtelijke, lokale en inspirerende kraampjes.

In de historische buitenschool in de bossen van Appelbergen, midden op de Hondsrug, vind je Buitenbasis. De basisschool waar een kind veel buiten in de natuur speelt en leert, waar ruimte is voor aandacht, verbinding met jezelf, de ander en de omgeving. Een natuurschool waar bewegend, spelend leren en geborgenheid essentieel is. Der groep bestaat uit ongeveer zestien kinderen van verschillende leeftijden en karakters.

Dit schooljaar is er in Noordlaren een school gestart voor voortgezet onderwijs: Het Labyrint. Een school waar een kind volgens de initiatiefnemers mag leren vanuit het hart. Waar je de tijd, ruimte en begeleiding krijgt om vanuit interesses en talenten te ontdekken en te leren. Labyrint zal volgend schooljaar doorgroeien naar een tweede groep van achttien leerlingen.

Meer informatie over deze scholen? Buitenbasis: www.buitenbasis.nl en het Labyrint: www.labyrint-vo.nl

Adres lentemarkt:

De Buitenschool

Zuidlaarderweg 30

9756TM Glimmen