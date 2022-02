Leuke vacature in Haren: Autohus (februari 2022)

Nieuws:

Door: Redactie

VACATURE

Zaterdaghulp m/v

Wij zijn op zoek naar een harde werker! Iemand die samen met het team onze winkel netjes wil houden!

Wat houdt het in? Je hebt ze vast wel eens zien rijden; onze met Zweedse-vlag gewrapte auto, onze visitekaartjes. Helaas ontbreekt het ons aan tijd om ze fris en schoon te houden. Hetzelfde geldt voor onze nette werkplaats.

In ons compacte team vul je een belangrijke plek in, dus naast enorm veel dank staat er een mooi salaris tegenover. Daarnaast zal je in de gelegenheid zijn om veel te kunnen leren over een autobedrijf en het prachtige merk Volvo!

Geïnteresseerd? Bel Jelle op 0621567296

(februari 2022)