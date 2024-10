Lezing: “Eindeloze Prairie op donderdag 24 oktober 2024 door Philip Friskorn

Nieuws:

Door: Redactie

Voor leden en niet-leden organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde op donderdag 24 oktober de lezing: Eindeloze Prairie. De spreker is Philip

Friskorn van Skylark Productions.

Hij neemt ons mee naar de eindeloze prairie in het middenwesten van Noord Amerika. We maken een reis van 4

seizoenen door Missouri en Kansas. Hier is het hart van de tallgrass prairie. Een prairie is niet een eindeloze grasvlakte, integendeel er

komen honderden plantensoorten en vogels voor. Het is zoveel meer dan alleen maar gras. Het belooft een boeiend en inspirerend verhaal te

worden. De lezing vindt plaats in ’t Loughoes, Kosterijweg 2, 9761 GE in Eelde. Aanvang: 20.00 uur. Voor leden is de entree gratis, niet-leden

betalen € 5,00 (geen pin!) Zie ook www.haren.groei.nl