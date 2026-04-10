Lezing in de Hortus 22 april: Microben in actie

In 2050 zullen bijna 10 miljard mensen de aarde bewonen, en allemaal hebben ze voedsel nodig. Hoe zorgen we ervoor dat we genoeg én gezond voedsel produceren zonder de planeet uit te putten? De oplossing ligt in slimmere, duurzamere en gezondere voedingspatronen, minder voedselverspilling en toekomstbestendige landbouwsystemen.

In een toelichting stelt de Hortus: “In deze interactieve lezing verkennen we de complexiteit van de eiwittransitie door een microbieel perspectief te nemen: van de bodem die wemelt van microben, van de planten die op de bodem groeien, tot de menselijke gezondheid die van de planten afhankelijk is. We ontdekken hoe micro-organismen een verborgen maar cruciale rol spelen voor bodem, plantengroei, voedselkwaliteit én onze eigen darmgezondheid. Wat betekent dit voor ons toekomstige menu? Welke kansen bieden eiwitrijke gewassen zoals (naakte) haver, zeewier of bonen? En welke nieuwe microbieel ondersteunde agro-voedingsinnovaties komen eraan?”

Locatie: bovenzaal van het Theehuis Kreunen van de Draak. (Let op: De bovenzaal is alleen met een trap te bereiken)

Datum: 22 april 2026

Tijd: Inloop 19:30 uur, lezing van 20:00 tot 21:00 uur

Kosten: €10,-

Spreker

Martina Sura-de Jong is lector Eiwittransitie bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. De geboren Tsjechische studeerde microbiologie in Praag. Na haar promotie werkte ze aan dezelfde universiteit, en startte in 2014 in Leeuwarden als docent-onderzoeker Biotechnologie. Haar expertise in microbiële ecologie en moleculaire biologie maakte haar bewust van de relaties tussen bodem, planten, voedsel en mens, en de cruciale rol van micro-organismen hierin. Daarnaast richt ze zich op de toepassing van micro- organismen als hoogwaardige voedselbron voor menselijke consumptie.