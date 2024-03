Lezing over aardappels en dahlia’s in ’t Witte Kerkje

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 26 maart a.s. organiseert Groei & Bloei afd. Haren/Eelde voor leden en niet-leden de interessante en verrassende lezing: “Aardappels

en Dahlia”s. De spreker is Brian Kabbes, een zeer bekend kweker en tuinspecialist bij een breed publiek o.a. dankzij zijn wekelijkse column

in een grote krant.

Op het oog een wonderlijke combinatie van planten,

maar toch is er een overeenkomst. Beide zijn knoldragende planten, die

in een ongelooflijke verscheidenheid voorkomen. Groot en klein, in felle

kleuren en zachte pasteltinten. Voor de pauze maakt u kennis met de

veelzijdigheid in kleur en vorm van de aardappel en haar boeiende

familieleden. Vooral de oorspronkelijke aardappel uit de

Zuid-Amerikaanse Andes komt ruim aan bod. Na de pauze is de beurt aan de

dahlia. Heel bekend zijn de vaak dubbelbloemige tuindahlia’s in bonte

kleuren, maar zijn oorspronkelijke wilde voorouders zijn minstens zo

interessant. Deze komen uit de jungle van Mexico. Aan het eind zal

duidelijk worden dat de aardappel en de dahlia meer met elkaar gemeen

hebben, dan menigeen zo op het oog zou zeggen.

De lezing vindt plaats in Haren in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, Haren. Aanvang 20.00 uur.

Voor leden gratis, niet-leden betalen € 5,00.