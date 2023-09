Lezing “Tuinontwerpen” door Martin Knol op dinsdag 19 september 2023

Nieuws:

Door: Redactie

Martin Knol is geen onbekende in Groningen, want hij heeft een rubriek

in de zaterdagbijlage van het Dagblad van het Noorden.

Maar, Martin is vooral tuinontwerper. Hij besteedt aandacht aan de grondsoort en zoekt

daar dan de juiste beplanting bij. Uiteraard wordt hierbij rekening

gehouden met de wensen van de tuineigenaar. Van een goed tuinontwerp kun

je jaren genieten en is gemakkelijker in onderhoud! De lezing vindt

plaats in ’t Witte Kerkje, Jachtlaan 11, 9751 PB in Haren.

Aanvang:

20.00 uur, de zaal is open van 19.40 uur. Voor leden gratis, niet-leden

zijn van harte welkom en betalen € 5,00.