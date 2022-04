Lezingen en interviews in het kader van Boekenweek

Nieuws:

Door: Redactie

Dinsdag 12 april, 20.00 uur, Ontmoetingskerk (Sterremuurlaan, Haren)

Barbara Stok over haar bestseller De filosoof, de hond en de bruiloft. Deze avond wordt georganiseerd door het NUT met een boekentafel van Boomker. Entree: € 5 (leden van het NUT gratis entree), aanmelden via geboektinharen.com

Vrijdag 15 april, 20.00 uur, Boekhandel Boomker

Johan Hooge interviewt Aleid Truijens over haar onlangs verschenen biografie van Hella S. Haasse, Leven in de verbeelding. Entree: € 12,50 inclusief koffie/thee, , aanmelden via geboektinharen.com