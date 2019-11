Lezingen ter gelegenheid van 25 jaar Reinhart Orchideeën

Nieuws:

Door: Redactie

Binnenkort is er het evenement Top 100 van orchideeën bij Reinhart Orchideeën. Met een historisch overzicht van 25 jaar Reinhart Orchideeën.

30 november en 1 december van 10:00 – 17:00 uur.

Met op zaterdag en zondag om 14:00 uur een lezing.

Beide dagen hebben we een doorlopende presentatie over 25 jaar Reinhart Orchideeën.

De lezing gaat over de Top 100 van Frans Reinhart. Er zijn meer dan 30.000 soorten, wordt nog moeilijk kiezen. Aanmelden voor de lezing kan via info@reinhartorchideeen.nl of

050-4062455.