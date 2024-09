Liedjes van Brel in Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Noordlaren Muziek doet mee aan: Beatrice zingt Brel: landelijke ticket-actie in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Singer-songwriter en voice-over Beatrice van der Poel trekt dit seizoen langs een groot aantal theaters en andere locaties in het land met haar programma Beatrice zingt Brel in prachtige Nederlandse vertalingen ( ). Op zondag 2 maart 2025, 10.30 uur, doet zij met dit programma de dorpskerk van Noordlaren aan.

Beatrice grijpt de aanstaande 26 september beginnende Week tegen Eenzaamheid ( ) aan voor haar landelijke initiatief: willen zo veel mogelijk theaters waar zij met haar programma optreedt, een deel van hun tickets gratis beschikbaar stellen voor alleenstaande mensen die wat extra aandacht en gezelschap verdienen en op die manier een avondje uit beleven? Noordlaren Muziek behoort tot de organisaties die aan deze actie meedoen.

In de woorden van Beatrice:

“Jacques Brel beschrijft in zijn lied Ne me quitte pas / Laat Me Niet Alleen de eenzaamheid zo hartverscheurend en herkenbaar. Elke keer als ik dit lied live zing voel ik dat aan de reactie van het publiek. Het komt bij sommige mensen hard aan. Ik zou het zo gaaf vinden wanneer mensen die normaal nooit alleen naar het theater gaan, of erger nog, die bijna nooit meer naar buiten gaan, gewoon een avondje uit krijgen. Hoe leuk zou het zijn als jij je buurman, buurvrouw, oma, opa of vriendin of vriend, kennis in de straat, gewoon iemand van wie je weet dat ie alleen is, meevraagt voor een avondje theater! Hoe blij maak je daar iemand mee! Op die manier kan je iemand uit zijn of haar isolement trekken.”

Noordlaren Muziek stelt tijdens de Week tegen Eenzaamheid, met een verlengde termijn, van donderdag 26 september tot en met zondag 13 oktober, de mogelijkheid open om naast de eigen toegangskaart(en) voor het optreden van Beatrice in Noordlaren op 2 maart 2025 gratis een extra kaart te reserveren. Daarmee kunt u tegen die tijd iemand meenemen voor wie deze Week tegen Eenzaamheid is georganiseerd. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan moet u nu niet boeken op de site Geboekt in Haren, maar moet u een e-mail sturen naar noordlarenmuziek@gmail.com. Want de genoemde site kan om begrijpelijke redenen deze actie niet goed verwerken. Mocht u problemen ondervinden met het versturen van een e-mail, dan kunt u opbellen naar tel. 06 22213287.

Voor deze actie komen 25 gratis toegangskaarten beschikbaar. De actie loopt zoals gezegd tot uiterlijk zondag 13 oktober.