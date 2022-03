Liedvieringen in Groningen. Wie zingt mee en komt oefenen in Glimmen?

Nieuws:

Door: Redactie

Vorig jaar, na de zomervakantie, is de Stichting Liedvieringen begonnen met het organiseren van zondagse vieringen waarin het liturgische lied centraal staat. Inmiddels zijn er vijf van deze vieringen geweest, waar mensen uit Groningen en de verre omstreken aan deelnamen. Zondag 10 april is de volgende viering. Ondersteuning wordt verleend door een projectkoor, waarin iedereen die dat wil, kan meezingen. Voor dit koor moet u zich wel opgeven.

De vieringen zijn niet zoals de gangbare kerkdiensten rond de Bijbelteksten gebouwd. Er wordt veel gezongen in deze bijeenkomsten, liederen waarin zoekend en tastend wordt gezocht naar woorden die troosten, die hoop en moed geven, woorden die ons hart verwarmen. En soms liederen waarin voluit gezongen wordt over wat ons bezield en gaande houdt. Dat er behoefte is aan deze vieringen, blijkt wel uit de hoge bezoekersaantallen.

Op zondag 10 april is er weer een liedviering om 10 uur in De Ark. Haydnlaan 46 in Groningen.

Dan zal voorgaan Chris Fictoor, dirigent en componist.

Het thema is ‘Vandaag Hosanna, morgen weg met Hem’.

Zangers voor het projectkoor (dat oefent op donderdag 7 april om 19.45 uur in de Trefpuntkerk in Glimmen) kunnen zich opgeven bij Chris van Bruggen.

chrvbruggen@hetnet.nl.

Muziek en eventuele opnamen worden toegestuurd.