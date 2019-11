Literaire stamppot in ‘bieb’ op 13 november, reserveren kan nog

Nieuws:

Door: Redactie

De afgelopen jaren zette de Commissie Letteren (Culturele Raad Haren) een traditie in: Jaarlijks vonden in uiteenlopende Harense etablissementen de literaire diners plaats. Op woensdagavond 13 november is de letterkundige entourage in de Bibliotheek van Haren. Astoria serveert er een stamppotbuffet, terwijl de winnaars van de Harense Zomerschrijfwedstrijd hun bijdragen voorlezen.

De deelname aan de door de Commissie Letteren uitgeschreven schrijfwedstrijd moest deze zomer even op gang komen. Inwoners van de voormalige gemeente Haren werden uitgedaagd om in maximaal duizend woorden een verhaaltje of een gedicht rond het thema “Een zomer in …” te schrijven. Uiteindelijk kwamen er een kleine twintig aardige en mooie inzendingen in beide categorieën binnen, die alle werden gejureerd. De winnaars, voor wie boekenbonnen klaarliggen, krijgen die avond het podium.

Drie jaar geleden werd een vergelijkbare wedstrijd uitgeschreven rond het thema “Haren verbeeld”. De inzendingen daarvan werden destijds in een bundel samengebracht. Tijdens de literaire stamppot zullen ook verhalen en gedichten uit die bundel worden voorgelezen. Er staan ook muzikale intermezzo’s op het menu.

Woensdag 13 november 2019, aanvang 18.30 uur

Literaire Stamppot met bijdragen winnaars zomerschrijfwedstrijd

Deelname € 25,00 (incl. eerste drankje)

Bibliotheek Haren, Brinkhorst 3, Haren

Reserveren tot 11 november (noodzakelijk) via geboektinharen@gmail.com

Meer informatie op: www.deagendavanharen.nl