Maakt deze ‘vergeten verordening’ de gemeente tot baas in je tuin?

Door: Redactie

Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, PVV en CDA proberen andere partijen en de bevolking van Groningen wakker te schudden. Mariska Sloot van Stadspartij: “Er komt nu een verordening aan, waardoor de gemeente eisen gaat stellen aan de inrichting van particulier bezit: tuinen. En als je daaraan wilt voldoen, gaat je dat erg veel geld kosten.” Sloot doelt op de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’ die het College heeft voorgesteld en die waarschijnlijk een meerderheid in de gemeenteraad gaat scoren. “Men doet er laconiek over en dat is erg jammer”, zegt Mariska Sloot. Klinkt alarmerend, maar waar gaat dit allemaal over?

Kern van de zaak

De gemeente ziet dat door klimaatverandering het rioolstelsel niet meer overal is berekend op grote hoeveelheden hemelwater. Daarom wil men dat burgers zelf verantwoordelijk worden voor de afvoer van hemelwater dat in hun tuinen valt. De maatregelen die men wordt geacht te nemen kosten geld en zijn voor eigen rekening, echter daarvoor zijn subsidiemogelijkheden. De gemeente stelt wel eisen: het water moet op een ‘groene’ wijze worden verwerkt. Wat de gemeente (wij samen) niet kan, wordt nu dus neergelegd bij burgers. Volgens critici is het plan moeilijk uitvoerbaar, kost het burgers veel geld, is het niet te handhaven en grijpt het in in particulier bezit. Wilt u meer weten, lees dan verder.

Wat is het plan?

Op 20 december wil het College een nieuwe verordening ‘Hemelwater en Grondwater’ voorleggen aan de gemeenteraad, waarmee de gemeente maatregelen voor het opvangen en verwerken van hemelwater kan opleggen aan burgers met percelen van 250 m2 en groter. Volgens Mariska Sloot klinkt dat als ‘vijver graven en klaar’, maar er zit volgens haar een verhaal achter dat enerzijds nauwelijks uitvoerbaar zou zijn en anderzijds veel geld gaat kosten.

Zelf geeft het College de volgende toelichting op het plan: “Doordat klimaatverandering sneller optreedt, hebben we ook in toenemende mate te maken met de effecten hiervan. Zo wordt het steeds heter en worden ook de regenbuien intenser. De gemeente kan deze effecten van klimaatverandering niet alleen opvangen in de openbare ruimte, hiervoor is ook de private ruimte nodig. Groene maatregelen om water op te vangen, zoals groene daken, hebben hierbij de voorkeur omdat die ook andere doelen kunnen dienen zoals hitte tegengaan, en gezondheid en biodiversiteit bevorderen. Om te borgen dat ook privaat terrein kan worden ingezet voor het opvangen en bergen van water leggen we uw raad deze verordening voor. We hanteren hierbij de wortel en de stok methode; we ondersteunen allereerst perceeleigenaren bij het opvangen van water op eigen terrein, de verordening dient als juridische borging ervan.”

Hoe ziet de gemeente dit voor zich?

In het plan van het College staat: “De belangrijkste aanpassing is dat we in deze nieuwe verordening bij nieuwbouw de perceeleigenaren van percelen groter dan 250 m2 vragen een gekwantificeerde hoeveelheid van de neerslag die valt op het eigen perceel op te vangen en te bergen. Het liefst met groene maatregelen, bijvoorbeeld een groen dak, tenzij dit niet mogelijk is. Binnen bestaand bebouwd gebied kunnen gebieden worden aangewezen waar deze verordening van toepassing wordt, bijvoorbeeld gebieden waar de riolering wordt vervangen. Hier gaan we vervolgens samen met bewoners en ondernemers aan de slag met maatregelen bij percelen groter dan 250 m2 om schade door wateroverlast te voorkomen. Zowel bij nieuwbouw als

bij bestaande bouw is het aantal op te vangen mm afhankelijk van de grootte van het perceel.”

Wat is de kritiek hierop?

Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, CDA en PVV zijn kritisch op dit plan, omdat het volgens hen voor particulieren moeilijk uitvoerbaar is en hen op hoge kosten jaagt. Daarnaast is het volgens Mariska Sloot niet te handhaven. Dat de gemeente verwijst naar subsidies voor mensen die kosten moeten maken stelt haar niet gerust. “Ik heb hoveniers geraadpleegd om erachter te komen wat zij voor mij zouden kunnen doen als ik aan deze normen wil voldoen. Een vijver is niet genoeg. Ik moet een groen dak plaatsen, waar ik net zonnepanelen op heb gelegd. De dakconstructie moet worden verstevigd, want het wordt natuurlijk loodzwaar. Ik zou filterbakken in de tuin moeten plaatsen waardoor regenwater geschikt wordt gemaakt voor toilet en wasmachine.” Sloot noemt het voor eigenaren van bestaande woningen een onmogelijke opgave, nog los van de kosten en het gebrek aan aannemers. Voor nieuw te bouwen huizen ziet ze overigens wel kansen om iets met hemelwater te doen.

Mariska Sloot vindt de ambities van dit College veel te hoog, bij het extreme af (“Zo gaat dat hier in Groningen”). Ze merkt dat andere partijen nog niet allemaal doorhebben wat dit gaat betekenen voor burgers. Sloot: “Die denken: de tekst van de verordening is gebaseerd op modellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, dus het zal wel goed zijn. Word wakker!”. Naast de praktische bezwaren heeft zij nog de meeste moeite met het feit dat de gemeente ingrijpt in privébezit van burgers. “En dat terwijl die al zo veel betalen aan rioolheffingen en waterschappen.” Ze heeft wel een idee waarom Groningen dit pad op wil: “Het verbeteren van de riolering kost veel geld en het lukt de gemeente op eigen grond niet om zelf deze maatregelen te treffen, dus wordt nu de bal bij de burgers neergelegd. Dat vind ik niet juist.”



Wie mag eerst?

De gemeente wil gebieden aanwijzen waar de verordening als eerste wordt ingesteld. Daarbij kijkt men naar gebieden waar de kans op effect het grootst is. Het College zegt daarover: “Binnen

bestaand bebouwd gebied kan de gemeente een gebied aanwijzen waar de verordening van toepassing wordt. Omdat de mogelijkheden op privé terrein sterk kunnen variëren laten we voor bestaand gebied de norm afhangen van de specifieke situatie, zo zijn er in Glimmen meer mogelijkheden voor opvang van water op eigen terrein dan in de Indische buurt. Als duidelijk is wat de opgave is voor een gebied, krijgen de perceeleigenaren vervolgens een jaar de tijd om aanpassingen te doen, waarmee zij dan ook meewerken aan het klimaatadaptief maken van hun buurt.” Hieruit lezen we niet dat Glimmen als eerste aan de beurt is, maar een dorp als Glimmen komt wél in aanmerking.

Politiek

Rik Heiner van de VVD vraagt zich af hoe ver dit college gaat: “Het is toch raar dat de overheid gaat bepalen hoe ik mijn tuin inricht. Waar stopt dit?” Kelly Blauw van de PVV zegt: “We begrijpen dat dergelijke maatregelen genomen kunnen worden bij nieuwbouw. Dan zullen de kosten waarschijnlijk ook lager zijn. We begrijpen niet waarom bebouwde perceeleigenaren nu voor hoge kosten moeten opdraaien. De wethouder zegt dat ze aan het lobbyen is voor subsidies, maar kan nog helemaal niet vertellen of de kosten dan ook gecompenseerd worden.” Etkin Armut van het CDA: “Het college geeft aan dat ze niet verwacht dat juridische stappen nodig zullen zijn. Wij zien dan ook graag dat de gemeente dit écht samen met bewoners doet, zonder het in het ergste geval af te moeten dwingen”. De Stadspartij 100% voor Groningen, VVD, CDA en PVV dienen 20 december een amendement in om deze regels alleen te laten gelden voor nieuwbouw. Het tweede amendement zorgt ervoor dat bij iedere aanwijzing het college langs de raad moet. Op die manier kan de raad toetsen of het echt de enige optie is en of er bijvoorbeeld voldoende subsidies beschikbaar zijn.